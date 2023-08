Ue: Timmermans si dimette da vicepresidente Commissione per candidarsi a elezioni nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha presentato le sue dimissioni da membro dell’esecutivo comunitario. Lo ha annunciato un comunicato della Commissione Ue in seguito alla decisione di Timmermans di candidarsi alle elezioni parlamentari anticipate nel Paesi Bassi. “Ringrazio Frans Timmermans per il suo lavoro appassionato e instancabile per rendere il Green Deal europeo una realtà. E’ stato un membro chiave del collegio dei commissari”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Grazie al suo eccellente contributo e a un impegno personale forte abbiamo fatto grandi passi in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Ue per diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico e verso l’innalzamento dei livelli globali di ambizione climatica”, ha continuato la presidente dell’esecutivo europeo. Von der Leyen ha deciso di assegnare il ruolo di vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo a Maros Sefcovic, già vicepresidente della Commissione Ue. A Sefcovic va anche la delega all’azione per il clima, nell’attesa dell’individuazione di un nuovo commissario di nazionalità olandese. Sefcovic è “uno dei membri più esperti del mio collegio. Da vicepresidente esecutivo avrà il compito di far progredire il Green Deal europeo con la medesima priorità”, il che richiede “un dialogo ancor più intenso con l’industria" e "anche con i cittadini”, ha proseguito von der Leyen. “La Commissione Ue promuoverà la sua diplomazia multilaterale del Green Deal per consolidare la leadership europea sugli obiettivi globali di efficienza energetica e fonti rinnovabili”, ha concluso la presidente della Commissione. (Beb)