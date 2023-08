Ucraina: Casa Bianca, su controffensiva nessuno stallo, Kiev avanza in maniera sistematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva lanciata dall’Ucraina contro le forze russe non si trova in una condizione di stallo. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “La situazione sul campo è molto fluida: entrambe le parti sono impegnate in azioni offensive e difensive contemporaneamente, lungo un fronte molto esteso”, ha detto, aggiungendo che le forze ucraine stanno “conquistando terreno in maniera metodica e sistematica”. (Was)