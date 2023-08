Agroalimentare: Confagricoltura, sostenibilità per sviluppo territori, serve strategia comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agricoltura, ambiente, sostenibilità: è il filo verde del territorio che ha permesso la crescita di aree collinari e montane dal punto di vista turistico. Ma occorre fare sistema e, soprattutto, avere una strategia comune. Confagricoltura – riferisce una nota – è impegnata in questa direzione, favorendo il dialogo e la collaborazione tra tutti gli stakeholder, valorizzando al contempo il lavoro delle aziende agricole che sono presidio per eccellenza di queste zone. Al Meeting di Rimini, nell'Agorà di Confagricoltura, si sono confrontate tre associazioni di riferimento su questi temi: Agriturist, la prima associazione del comparto agrituristico in Italia; la Fee, che con la Confederazione ha avviato il programma Spighe Verdi per premiare i Comuni rurali più virtuosi dal punto di vista della sostenibilità; e I Borghi più belli d'Italia, che associa 354 piccoli Comuni italiani. "L'agriturismo italiano è un fenomeno studiato anche all'estero anche come modello economico che funziona”, ha affermato Augusto Congionti, presidente di Agriturist, che ha aggiunto: “Sono oltre 25 mila le aziende operative nel comparto, che ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi tempi: oltre il 60 per cento dei Comuni italiani ne ospita almeno una. Quasi la metà offre almeno tre servizi e più di una su tre è condotta da una donna. Fondamentale e il ruolo dei prodotti enogastronomici". (segue) (Com)