Agroalimentare: Confagricoltura, sostenibilità per sviluppo territori, serve strategia comune (2)

- "I prodotti tipici dell'enogastronomia tricolore sono l'elemento trainante del turismo nei piccoli comuni – ha confermato Fiorello Primi, presidente dell'associazione 'I Borghi più belli d'Italia'. Un patrimonio riconosciuto a livello internazionale, che va accompagnato da adeguate politiche che permettano una crescita costante degli standard qualitativi per chi vive in queste realtà e chi le frequenta". "L'Italia non ha tutta la stessa velocità: il programma Spighe Verdi, che la Fee ha avviato con Confagricoltura e che quest'anno ha premiato 72 Comuni rurali, certifica l'impegno delle amministrazioni sotto vari punti di vista, da quello ambientale a quello ricettivo, fino a quello della partecipazione della comunità alla vita cittadina – ha detto il presidente della Fee, Claudio Mazza – Il percorso intrapreso conferma che si tratta di una strada giusta, capace di attirare sempre più Comuni verso finalità condivise". Manca tuttavia una strategia comune e una visione pluriennale, in base a quanto emerso dal confronto. Di qui la necessità di unire le forze per permettere l'ulteriore sviluppo di un settore che rappresenta uno dei punti di forza del nostro Paese. (Com)