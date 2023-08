Sicurezza: Piantedosi, cordoglio per morte Gambardella, guidò Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa dell'ingegner Antonio Gambardella, personalità di grande passione e competenza, che dopo una lunga e prestigiosa carriera ha guidato dal 2008 al 2010 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Professionista di elevato valore e rara dedizione, ha saputo sempre rappresentare, nei tanti anni di servizio, una guida salda e autorevole. Ai familiari, agli amici e ai colleghi va la vicinanza mia personale e del ministero dell’Interno”, aggiunge. (Com)