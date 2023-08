Libia: rappresentante Francia Consiglio di sicurezza, necessario tenere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia deve ripristinare la propria legittimità politica e devono svolgersi le elezioni il più presto possibile. Lo ha detto il rappresentante della Francia presso le Nazioni Unite, Francois Delattre, durante la sessione del Consiglio di sicurezza dedicata alla situazione in Libia. I libici hanno il diritto di scegliere i propri governanti tramite elezioni e i recenti avvenimenti – ovvero gli scontri tra gruppi armati rivali a Tripoli – confermano la necessità di unificare gli apparati militari e di sicurezza. “La Francia incoraggia la missione dell’Onu a continuare a lavorare in cooperazione con tutte le parti interessate per organizzare elezioni trasparenti ed eque”, ha aggiunto, sottolineando che la piena attuazione dell’accordo di cessate il fuoco firmato a ottobre 2020 e il mantenimento della sicurezza sono “una questione necessaria e indispensabile”. (Lit)