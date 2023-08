Spagna: consultazioni governo, Feijoo manifesta a re Felipe disponibilità per investitura come premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha manifestato al re Felipe IV la sua disponibilità a presentarsi in Parlamento per l'investitura come presidente del governo. Dopo le consultazioni al palazzo reale della Zarzuela, Feijoo ha spiegato di aver espresso a Felipe la sua determinazione, sottolineando che i popolari sono stati i vincitori delle elezioni del 23 luglio. Feijoo ha detto di poter vantare il sostegno di altre tre formazioni, per un totale di 172 voti al Congresso, quattro della maggioranza assoluta. Feijóo nel suo intervento davanti alla stampa ha voluto esprimere parole di gratitudine a Coalizione canaria (Cc), Unione del popolo navarro (Upn) e Vox ringraziandoli per il loro "sostegno senza pretese" e per la normalità dei rapporti che mantengono e le autonomie municipali governi e autonomi che condividono. (Spm)