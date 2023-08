L'Aquila: domani inaugurazione Perdonanza Celestiniana 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si alzerà il sipario sulla 729ma edizione della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila, patrimonio culturale immateriale dell'Unesco dal dicembre 2019."Stiamo per dare inizio alla 729ma Perdonanza celestiniana, dopo l'edizione unica e indimenticabile dello scorso anno che ha visto la città dell'Aquila proiettata nel mondo grazie alla presenza eccezionale di Papa Francesco che l'ha consacrata capitale del Perdono e della Pace, attualizzando e rendendo universale il messaggio di Celestino, incentrato sul valore salvifico della riconciliazione. Sono anche trascorsi 40 anni dalla Perdonanza moderna, quella voluta dall'allora sindaco Tullio De Rubeis che costruì le basi per farne l'evento religioso e laico che oggi è conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali. Tanti sono stati gli obiettivi raggiunti, in questi ultimi anni vissuti nel segno della rinascita dell'Aquila e del suo territorio. Dal riconoscimento Unesco della Perdonanza quale patrimonio immateriale dell'umanità, all'apertura della Porta Santa da parte del Santo Padre, fino alla conferenza stampa di presentazione di questa edizione presso il ministero della Cultura, a Roma. Come amministratori abbiamo fortemente creduto in tutto questo, con passione e amore per questa città" così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. (segue) (Gru)