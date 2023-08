L'Aquila: domani inaugurazione Perdonanza Celestiniana 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 9:30 di domani il Fuoco del Morrone arriverà a Paganica, alla Chiesetta di S.Pietro Celestino per l'incontro con la comunità e per l'accensione della Lucerna del Cammino del Perdono, a cui seguirà cerimonia religiosa e benedizione del Fuoco. Alle 11 il Fuoco raggiungerà la Villa Comunale dove avverrà l'accensione del tripode. Alle 15 si arriverà a Bazzano con l'accensione della Lucerna del Cammino del Perdono e la firma della Pergamena delle Perdonanze locali. Alle 16,30 arriverà a Pianola, alla Piazza della Chiesa dove avverrà l'accensione del tripode e firma della Pergamena delle Perdonanze. Alle 18 il Fuoco arriverà all'Aquila a Piazza Palazzo per l'ultima tappa. Dalle 19 la fiaccola si muoverà alla volta della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, scortata da una parte dei gruppi storici aquilani e dal Comitato Festa Perdonanza Celestiniana ICH per l'accensione del tripode. Saranno Tullio De Rubeis ed Italo Ettorre gli ultimi tedofori che condurranno il fuoco a Collemaggio. Il primo, nipote di Don Tullio, promotore della Perdonanza moderna, con il corteo della bolla che, quest'anno, compie 40 anni: fu proprio Don Tullio, infatti, nel 1983 – quando era sindaco dell'Aquila – a ripristinare il Corteo. Con lui, Italo Ettorre: lo stesso ultimo tedoforo di 40 anni fa. La storia che si ripete e si rinnova, nel rito della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila. L'avvio della Perdonanza avverrà con l'accensione del braciere sul palco del Teatro del Perdono a Collemaggio alle 20:30. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'arcivescovo dell'Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, attenderanno a Collemaggio l'arrivo del Fuoco scortato. All'arrivo sono in programma gli interventi istituzionali del vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, del presidente della Provincia, Angelo Caruso, e del Cardinale Petrocchi. (Gru)