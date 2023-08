Sicurezza: Mantovano, problema Servizi sono criteri superati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema, per quanto concerne i Servizi segreti, “non è unificazione sì unificazione no, perché la delega è unificata. Il problema è come far sì che l'attività dei Servizio eviti di far riferimento a criteri, interno-esterno, che potevano valere all'epoca del Regno di Sardegna, oggi sono un tantino superati”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Cosa sta cambiando in Italia?”. “Forse – ha proseguito – è il caso di trovare un criterio che renda tutto più ragionevole, senza rischi autoritari o peggio totalitari”. “Il miglior antidoto al potere dei Servizi di informazione e sicurezza – ha concluso – è un controllo penetrante da parte del Parlamento. Questo controllo c'è già, può essere reso più incisivo, ma è nell'interlocuzione protetta, riservata, tra Parlamento e governo la strada per far sì che non ci sia nessuna deriva neanche lontanamente antidemocratica”. (Rin)