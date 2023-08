Incidenti lavoro: Vallacchi (Pd), Lombardia intervenga per intensificare prevenzione e controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno dovrebbe più morire di lavoro. Necessario intervenire per porre fine a una tragedia che sembra non avere fine". La consigliera regionale del Pd Roberta Vallacchi interviene a seguito della morte di un operaio in un infortunio sul lavoro in un'azienda di Senago. "Esprimo il mio sentito cordoglio per la vittima dell'incidente e la mia viva vicinanza alla famiglia- afferma Vallacchi-. Si tratta purtroppo dell'ennesima tragedia e restare a guardare non è accettabile. Chi lavora deve poterlo fare in sicurezza e poter contare su una solida formazione. Per questo è sempre più necessario l'intervento della Commissione regionale d'inchiesta sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che deve monitorare le condizioni di lavoro in Lombardia e avanzare, come peraltro il Pd fa da tempo, proposte per migliorarle". "E'essenziale - conclude Vallacchi- inoltre, che la Regione intensifichi i controlli che, ad oggi, come ha segnalato anche la Corte dei Conti, non sono sufficienti, garantendo ai Servizi per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Ats il personale e le risorse economiche necessarie". (Com)