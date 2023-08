Slovacchia: ministero Difesa, neutralità militare sarebbe un azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Slovacchia adottare una neutralità militare sarebbe un azzardo. E’ quanto comunicato attraverso i social network dal ministero della Difesa di Bratislava in risposta alle richieste di alcuni esponenti e partiti politici di diventare neutrali o addirittura ritirarsi dalla Nato. “Un simile scenario costituirebbe una minaccia diretta alla nostra sicurezza e potenzialmente una minaccia all’esistenza stessa dello Stato”, ha riferito il dicastero. La partecipazione all’Alleanza Atlantica rappresenta un deterrente nei confronti di potenziali aggressori. “La Russia si è permessa di attaccare l’Ucraina perché non era direttamente protetta dall’ombrello dell’Alleanza”, si legge nel messaggio. Non solo, ma la neutralità costerebbe alla Slovacchia la paradossale necessità di spendere molto più denaro per la difesa: “I miliardi di euro che dovremmo investire nella nostra difesa verrebbero sottratti a una serie di altri importanti settori, come la sanità e l’istruzione”. (Vap)