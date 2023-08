Cutugno: Sangiuliano, artista orgoglio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scomparsa di Toto Cutugno il mondo della musica perde un interprete popolare e importante. “Un artista, con l’orgoglio di essere italiano, apprezzato anche all’estero, i cui successi sono stati la colonna sonora di un’epoca”. Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Dimostrò il suo talento anche come autore. Sono vicino alla famiglia e alle persone a lui più care in questo momento doloroso”, aggiunge. (Rin)