Cutugno: Fontana, uno stile inconfondibile ha affermato il senso di appartenenza

- "Ci lascia un personaggio per certi versi unico. Con uno stile inconfondibile ha ricevuto applausi e consensi non solo nel nostro Paese, ma anche dagli italiani che vivono all’estero, affermando in maniera forte e decisa il senso di appartenenza. E poi, oltre che un bravo interprete, anche l’autore di grandi successi di Adriano Celentano e Ornella Vanoni, solo per citare alcuni degli artisti con cui ha collaborato. Che riposi in pace". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commentando la scomparsa di Toto Cutugno, avvenuta oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. (Rem)