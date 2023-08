© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio a Toto Cutugno, emblema assoluto di italianità. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “La sua musica ha saputo superare i confini di un mondo diviso in due, unendo gli italiani che a migliaia di chilometri di distanza non hanno mai smesso di amare le proprie radici”, aggiunge. (Rin)