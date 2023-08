Iran-Algeria: presidente Raisi riceve il capo del parlamento Boughali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento algerino, Ibrahim Boughali, è stato accolto dal presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, nel corso di un incontro tenutosi oggi a Teheran. Lo riferisce un comunicato stampa del Parlamento algerino, secondo cui Boughali ha trasmesso i saluti e gli auguri del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, all'omologo iraniano, sottolineando "i profondi legami fraterni" tra i popoli dei due Paesi. Durante l'incontro, prosegue il comunicato, il presidente iraniano ha sottolineato l’importanza della cooperazione parlamentare tra le due nazioni, evidenziando il suo ruolo nel sostenere la cooperazione, soprattutto in campo economico. Raisi ha auspicato che i due paesi possano realizzare un progresso economico concreto, contribuendo così al rafforzamento di relazioni politiche positive. Raisi ha sottolineato anche l'importanza del futuro incontro della commissione economica congiunta iraniano-algerina, oltre ad aver elogiato le posizioni stabili e franche dell'Algeria, sotto la guida del presidente Tebboune, riguardo alle questioni che riguardano la nazione islamica, in particolare la questione palestinese. Il presidente iraniano ha inoltre accolto con favore l'adesione dell'Algeria come membro non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, considerandola una preziosa opportunità per difendere le giuste cause. Inoltre, aggiunge il comunicato diffuso da Algeri, l'Iran sta lavorando per la pace e la sicurezza regionale, credendo che il dialogo, senza interferenze straniere, sia la via per risolvere le crisi attuali. Da parte sua, Boughali ha espresso la sua gratitudine al presidente iraniano per la calorosa accoglienza e per i colloqui produttivi avuti con i leader iraniani. Il presidente del parlamento ha sottolineato le numerose opportunità di cooperazione economica tra i due paesi, sottolineando la possibilità di trarre vantaggio dall'esperienza reciproca. (Ala)