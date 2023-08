Legge Bilancio: Renzi, “mancano 30 miliardi, Meloni dove li trova?”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mancano 30 miliardi per fare la legge di Bilancio e, in più, il fatto che la Meloni abbia scelto di fare il primo Maggio una pseudo manovra, una robetta, sul lavoro, ha provocato che ora dovrà coprire anche quella parte lì perché arriva fino a dicembre”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite de “Gli incontri del principe”. “Ci sono 30 miliardi di euro da trovare, dove li trova la presidente del Consiglio? Per questo ho parlato della bella addormentata nel bosco”, ha aggiunto Renzi. (Rin)