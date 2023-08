© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: Riad aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite internazionali - L’Arabia Saudita ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, il trattato sulle vendite che facilita il commercio estero rimuovendo le barriere legali tra gli Stati contraenti e fornisce regole sulla compravendita dei beni al livello globale. Il Regno arabo è la 96esima nazione ad aderire all’accordo, che entrerà ufficialmente in vigore il primo settembre. Secondo il quotidiano saudita in lingua inglese “Arab news”, con questa mossa Riad mira a incentivare la crescita del settore imprenditoriale e a rafforzare l’integrazione dell’economia nazionale nella regione e nel mondo, in linea con gli obiettivi del programma di sviluppo Vision 2030 lanciato dal principe ereditario, Mohammed bin Salman. (Res)