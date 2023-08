© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Giappone: acque Fukushima, Pechino protesta e convoca ambasciatore - Il ministero degli Esteri della Cina ha convocato l’ambasciatore del Giappone a Pechino, Hideo Tarumi, per protestare ufficialmente per la decisione del governo di Tokyo di avviare, a partire da giovedì 24 agosto, lo scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni a Fukushima, sito del disastro nucleare verificatosi nel 2011. Lo si legge in un comunicato diramato dalla diplomazia di Pechino. L’ambasciatore è stato ricevuto dal viceministro degli Esteri cinese, Sun Weidong. In mattinata era stato il portavoce dello stesso ministero, Wang Wenbin, a criticare Tokyo per la decisione. “L’oceano è un bene dell’umanità. Non è uno scarico per le acque contaminate del Giappone. La Cina invita con forza il Giappone a fermare questo errore”, aveva detto Wang. A fargli eco era stato anche il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, che aveva accusato il Giappone di “mettere i propri egoistici interessi davanti al benessere a lungo termine dell’intera umanità”. “Si tratta – aveva aggiunto John Lee – di una mossa irresponsabile che impone con la forza a tutti il problema di uno solo”. (segue) (Res)