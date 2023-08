© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: Filippine, completata missione di rifornimento alle Spratly nonostante interferenze cinesi - Nonostante i tentativi della Cina di bloccarla, le Filippine hanno completato una missione di rifornimento per il relitto della nave militare Brp Sierra Madre, incagliata dal 1999 in un atollo delle Isole Spratly e da allora utilizzata come avamposto militare nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha reso noto in un comunicato la Task force nazionale per il Mar Filippino Occidentale, che accusa la Guardia costiera di Pechino e una “milizia marittima cinese” di aver tentato di “bloccare, infastidire e minacciare” la missione. Già due settimane fa navi della Guardia costiera cinese avevano utilizzato cannoni ad acqua contro un’imbarcazione filippina in rotta verso il relitto, cosa che aveva indotto il presidente filippino Ferdinand Marcos Junior a convocare l’ambasciatore cinese a Manila, Huang Xilian. Successivamente Marcos ha anche negato quanto sostenuto dalla Cina, ovvero che le Filippine si sarebbero impegnate a rimuovere il relitto della Brp Sierra Madre dall’atollo di Second Thomas. Le missioni di rifornimento, fa sapere oggi il task force di Manila, “proseguiranno su basi regolari”. (segue) (Res)