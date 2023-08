I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: squadra del presidente eletto avvierà transizione dall'11 settembre - I lavori per il passaggio di patere al presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo de Leon, inizieranno l'11 settembre. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Mario Bucaro, parlando di un processo "storico", promosso attivamente dal presidente uscente, Alejandro Giammattei. L'impegno è quello di poter insediare il nuovo governo il 14 gennaio, grazie anche al contributo di esperti nominati dal segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro. La consegna del potere ad Arevalo, primo presidente socialdemocratico nella storia del Paese centroamericano, è seguito con particolare attenzione anche a livello internazionale, viste le tensioni istituzionali che hanno preceduto e accompagnato le elezioni presidenziali chiuse il 20 agosto. Arevalo, figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo (1945-1951), ha ottenuto il 58 per cento dei voti, contro il 37,2 per cento andato a Sandra Torres, l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011, morto a inizio anno. (segue) (Res)