I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: ex capo paramilitare chiede perdono a vittime e sollecita nuovi contributi a "verità" - Carlos Mario Jiménez, l'ex paramilitare delle Autodefensas unidas de Colombia (Auc) noto con il soprannome di "Macaco", ha chiesto perdono alle vittime dello storico conflitto tenuto nel Paese, e invitato la giustizia transazionale (Giurisdizione speciale per la pace, Jep) ad ascoltare il contributo che altri ex combattenti possono dare alla verità dei fatti, parte centrale del percorso di "pace totale", voluto dal presidente della Colombia, Gustavo Petro. Lo riferisce una nota dell'Ambasciata della Colombia in Italia riportando la deposizione estragiudiziale effettuata da "Macaco" presso il ministero degli Esteri, a Bogotà. Si tratta "dell'Incontro per la verità e per la non ripetizione" guidato dal ministro degli Esteri, Alvaro Leyva, alla presenza di rappresentanti del corpo diplomatico accreditato in Colombia e membri delle organizzazioni della società civile. Nell’incontro l'ex capo paramilitare, Carlos Mario Jiménez, alias ' Macaco', ha rivelato di avere intenzione di svelare davanti alla Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP) il suo operato come comandante delle Forze Unite di Autodifesa della Colombia e le implicazioni che hanno avuto per la Colombia. (segue) (Res)