I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: "tradimento alla patria", procuratore generale chiede arresto per ex sindaco Caracas - Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha ordinato l'arresto di Antonio Ledezma, ex sindaco di Caracas e figura storica delle opposizioni. Ledezma, oggi in esilio, è accusato di "tradimento alla patria e cospirazione", nonché "istigazione e associazione a delinquere" per aver dichiarato, nel corso di un'intervista rilasciata ai media statunitensi, che Maria Corina Machado - candidata alle primarie presidenziali delle opposizioni -, è a capo di una "ribellione civile". L'ex sindaco, già detenuto tra il 2015 e il 2017 per presunti tentativi di rovesciare il governo, ha anche ricordato che Machado sta percorrendo il cammino "della disobbedienza civile", con esortazioni ai militari perché rispettino il valore del voto. (segue) (Res)