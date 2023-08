I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: delegazione keniota incontra i vertici della Polizia nazionale - Una delegazione keniota ha incontrato ieri i vertici della Polizia di Haiti, nel corso di una visita a Port-au-Prince. Il Kenya si è offerto di guidare una forza multinazionale sostenuta dalle Nazioni Unite ad Haiti per arginare la violenza delle gang armate nel piccolo Paese dei Caraibi. Secondo quanto riferisce il sito di informazione “Haiti24” la delegazione ha incontrato anche i membri del governo, dell’Alto consiglio di transizione e membri del corso diplomatico. “La delegazione keniota, composta da 10 persone, è arrivata ad Haiti domenica 20 agosto per un primo bilancio della situazione haitiana sul campo, in vista del sostegno al rafforzamento delle capacità della Polizia nazionale richiesto dall'esecutivo haitiano”, riferisce il governo locale in un comunicato stampa. “Siamo qui per valutare le esigenze della Polizia nazionale di Haiti, comprendere meglio la situazione e fare del nostro meglio per aiutare il popolo haitiano", ha affermato per parte sua l'ambasciatore Georges Orina, capo della delegazione keniota. Prima della visita ad Haiti, la delegazione ha incontrato a New York paesi e gruppi che lavorano per una soluzione alla crisi della sicurezza haitiana, ha riferito il governo. (Res)