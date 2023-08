Libia: inviato Onu, il popolo vuole elezioni ma niente passi unilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, ha rivelato che sia il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, sia il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, lo hanno informato delle loro “richieste per modificare alcuni punti delle leggi elettorali” predisposte dal comitato “6+6”, sottolineando la necessità che il prossimo scenario elettorale in Libia sia “paritario per tutti i candidati”. Nel suo briefing al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Bathily ha ribadito il suo invito a tutti gli attori libici ad incontrarsi per risolvere le questioni controverse riguardanti le elezioni. Bathily ha detto al Consiglio di sicurezza che la Libia deve chiudere la “pagina della frammentazione delle istituzioni”, perché “il popolo desidera istituzioni unificate”, invitando i leader libici a risolvere le divergenze sulle leggi elettorali “attraverso il dibattito e ad evitare passi unilaterali a tutti i costi per evitare conflitti”. (segue) (Lit)