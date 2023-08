Libia: inviato Onu, il popolo vuole elezioni ma niente passi unilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bathily ha ricordato al Consiglio di sicurezza che ci sono parti in Libia che “desiderano mantenere la situazione così com’è e si rifiutano di tenere incontri faccia a faccia per discutere la possibilità di porre fine alla crisi. L’inviato Onu ha aggiunto che il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, lo ha informato della sua intenzione di organizzare un incontro tra i leader della Camera dei Rappresentanti e dell’Alto consiglio di Stato per rivedere i progetti elettorali, esortando le due Camere e il comitato “6+6” a riprendere i lavori per finalizzare le leggi elettorali, renderle applicabili e fissare un calendario ragionevole per lo svolgimento delle elezioni. (Lit)