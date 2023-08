Cultura: la canzone d'autore in chiave rock-pop, da settembre online l'album dei "Fuori Ruolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uscirà il primo settembre su tutte le piattaforme musicali online il primo album dei "Fuori Ruolo", dal titolo omonimo. L'album, che reinterpreta la canzone autoriale italiana in chiave rock e pop, conclude la prima fase del progetto musicale che ha visto l'uscita, nel mese di marzo, di tre singoli: Otto minuti, Per gli amici Barabba (con un video pubblicato sul profilo YouTube della band) e Nestore il poeta. Il gruppo, all’esordio nel panorama musicale italiano, è formato da Marco Crecco alla voce, Luca Micheli alla batteria, Alessandro D'Aversa al basso, Francesco D'Aversa alla chitarra ed Egidio Incelli alle tastiere. "Fuori Ruolo" è prodotto da La Saletta Studio e contiene nove brani, con testi scritti da Egidio Incelli e composizioni originali di Francesco D'Aversa e Alessandro D'Aversa. Il progetto si inserisce nel solco della musica italiana autoriale, con incursioni nel pop e nel rock, dando vita a idee originali, ma in continuità con solide tradizioni musicali italiane e internazionali. I brani toccano tematiche intime, esplorando in primo luogo i desideri e i sogni dei membri del gruppo e alternando stili e toni, non senza un pizzico di ironia. (segue) (Com)