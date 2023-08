Cultura: la canzone d'autore in chiave rock-pop, da settembre online l'album dei "Fuori Ruolo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fuori Ruolo è un progetto nato nel 2020 dalla lunga collaborazione tra i membri della band, che dal 2011 condividono palchi e studi, accomunati dalla passione per la musica. Il gruppo esprime un sound che affonda le radici in ascolti condivisi dai suoi membri, nonostante si tratti di una formazione multigenerazionale. Marco Crecco (1977), Luca Micheli (1979), Egidio Incelli (1986), Francesco D'Aversa (1992) e Alessandro D'Aversa (1996), tutti di origine ciociara, iniziano a suonare sin da giovanissimi, sperimentando composizioni originali e generi diversi. Le loro strade si incrociano nella tribute band "Brain Damage", che per dieci anni propone nei locali e nelle piazze i brani storici dei Pink Floyd. Dopo una lunga pausa, la voglia di riportare la musica al centro delle loro vite, nonostante gli impegni, li riunisce con il nome "Fuori Ruolo". Una scelta non casuale, legata proprio alla consapevolezza condivisa che la piena realizzazione di ognuno è nell’espressione musicale, ben oltre quindi il ruolo rivestito ogni giorno in ambito lavorativo. (Com)