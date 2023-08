Etiopia: violenze Amhara, attivisti protestano in Sudafrica contro premier Ahmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di attivisti etiopi dell'associazione sudafricana All United Amhara hanno protestato nelle vicinanze del Sandton Convention Center, dove oggi si è aperto il vertice dei Paesi "Brics" (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), contro le violenze scoppiate nella regione etiope dell'Amhara. I manifestanti, riferisce il sito di informazione sudafricano "Iol", hanno accusato dei massacri nell'Amhara il primo ministro etiope Abiy Ahmed, esortando le autorità dei Paesi partecipanti a prendere le distanze dalle sue politiche. Parlando ai media, la portavoce dell'associazione Amhara, Demissie Desalean, ha affermato di voler sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che Ahmed è stato accusato di aver commesso crimini di guerra e genocidio contro i civili in Etiopia. Il gruppo ha tenuto un picchetto all'Innesfree Park di Sandton, situato a pochi chilometri dal Sandton Convention Center, criticando il premio Nobel per la pace assegnato al premier etiope e denunciando un "collasso" del Paese sotto il suo mandato. Gli agenti della sicurezza schierati nelle strade vicino al convention center ha impedito ad alcuni di loro di dirigersi verso la sede del vertice per consegnare un memorandum di richieste alle parti interessate. (Res)