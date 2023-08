Giustizia: procure Lazio sottorganico, ci pensano pensionati forze dell’ordine, ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organici sono ridotti all’osso e sempre più Procure della Repubblica apprezzano il lavoro volontario e gratuito dei pensionati delle forze dell’ordine. Un’opera volontaria che ormai è diventata fondamentale tanto che alcuni procuratori la definiscono non soltanto meritevole di lode, ma ormai indispensabile per il funzionamento delle procure. Ex carabinieri a Tivoli, ex finanzieri a Latina, un gruppo misto di ex militari e poliziotti a Cassino, continuano a servire lo Stato gratuitamente mettendo a disposizione la loro esperienza e il loro tempo libero per svolgere mansioni della procura che, seppur delicate, non riguardano le attività di indagine. Si occupano principalmente delle centinaia di notifiche a rei, parti civili o testimoni, mansioni che spettano alle procure per portare avanti i processi. Attività, in mancanza delle quali, le udienze vengono rinviate e i processi allungati fino a rischiare la prescrizione. (segue) (Rer)