Giustizia: procure Lazio sottorganico, ci pensano pensionati forze dell’ordine, ma non basta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tivoli, il primo protocollo tra la Procura della Repubblica e l’Associazione nazionale carabinieri (Anc) della sezione di Tivoli è stato siglato nel 2018 e rinnovato ogni anno. Così, una decina di carabinieri in pensione, volontariamente due o tre volte a settimana per alcune ore al giorno, prestano servizio negli uffici giudiziari per svolgere mansioni di tipo amministrativo “ma di grande aiuto per far funzionare questa Procura”. Lo dice ad “Agenzia Nova” il procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto. Alcuni di loro “sono ultra ottantenni e mi si sento di dire che non sono soltanto utili ma sono indispensabili”. Sono di supporto all’ufficio affari civili, all’ufficio dibattimento e si occupano di preparare le notifiche da spedire alle parti nel processo o ai testimoni, ma fanno anche fotocopie o trasportano fascicoli da un ufficio all’altro o dalla procura al tribunale. (segue) (Rer)