Giustizia: procure Lazio sottorganico, ci pensano pensionati forze dell’ordine, ma non basta (3)

- La loro opera serve a far fronte “all’ormai consolidata carenza di personale nelle procure. Nei Tribunali i vuoti sono stati coperti con assunzioni, cosa che non è accaduta nelle procure dove i vuoti sono rimasti. A Tivoli – continua il procuratore – la pianta organica prevista è sottodimensionata, metà di quella che servirebbe e come se non bastasse ha anche un sottorganico del 15 per cento”. Una situazione grave tanto che, dice Menditto, “il maggiore impegno per un procuratore della Repubblica è cercare personale per far funzionare la propria procura”. In questo quadro che ben vengano i volontari e per questo “abbiamo attivato un progetto per il servizio civile che porterà in procura a Tivoli anche quattro ragazzi”. Nell’attesa dell’arrivo di personale effettivo che possa svolgere a pieno tutte le mansioni, il procuratore spera anche nel sostegno di altre associazioni di pensionati delle forze dell’ordine per "protocolli – dice – anche con le associazioni di finanzieri e poliziotti in pensione”. (segue) (Rer)