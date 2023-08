Giustizia: procure Lazio sottorganico, ci pensano pensionati forze dell’ordine, ma non basta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma chi può dia una mano. Del resto la guardia di finanza, o meglio i pensionati del Corpo, già sono impegnati nella procura di Latina. Nel pontino sono quattro ex finanzieri e “il loro contributo è assolutamente valido” dice il procuratore capo Giuseppe De Falco. Si occupano di archivi o casellario ma collaborano con settori diversi. “Il loro lavoro è certamente utile all’ufficio", dice De Falco il quale però sostiene anche che "le Procure hanno bisogno di personale effettivo. Mancano figure di livello elevato, come dirigenti, cancellieri. Caselle i cui vuoti non si colmano certamente con il volontariato. Queste attività danno un contributo importante e sono lodevoli ma certamente non fanno venir meno gli effetti delle carenze di personale ormai datate e che risalgono ad oltre 30 anni”. (Rer)