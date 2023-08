Pakistan: conflitto a fuoco nel Waziristan meridionale, uccisi sei militari e quattro terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei militari e quattro terroristi sono stati uccisi oggi in un conflitto a fuoco in Pakistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel distretto del Waziristan meridionale, nell’area di Asman Manza. Lo ha reso noto in un comunicato il Servizio interforze di pubbliche relazioni (Ispr). La nota aggiunge che è in corso una “bonifica” della zona per “eliminare eventuali altri terroristi” e che le forze armate pachistane sono “determinate a eliminare la minaccia del terrorismo”. Negli ultimi mesi gli attentati sono aumentati nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e del Belucistan, soprattutto ad opera del gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, che a novembre ha messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo. Secondo la polizia di Khyber Pakhtunkhwa nella provincia tra il 18 giugno 2022 e il 18 giugno 2023 sono registrati 665 attacchi, tra cui 15 attentati suicidi.(Inn)