Libia: rappresentante russo all’Onu, Occidente sfrutta situazione per obiettivi geopolitici

- Da oltre dieci anni, la Libia non riesce a riprendersi dalle conseguenze che sono derivate dagli interventi militari di alcuni Paesi della Nato, che hanno distrutto l’economia e l’integrità territoriale del Paese. Lo ha detto il rappresentante russo alle Nazioni Unite, durante la riunione odierna del Consiglio di sicurezza dedicata alla situazione in Libia. “I numerosi tentativi di ricostruire il Paese finora non hanno avuto il successo sperato: la Libia è sempre più divisa, a causa del conflitto di interessi contrastanti da parte di Paesi stranieri e per la mancanza di un sostegno neutrale e coordinato da parte della comunità internazionale”, ha detto, riconoscendo alcuni sviluppi positivi come l’unificazione delle due banche centrali, che hanno lavorato separatamente dal 2014. “L’organizzazione di elezioni parlamentari libere e trasparenti è fondamentale, perché contribuirebbe a porre fine all’instabilità, avviando al contempo una ripresa: chiediamo a tutti gli attori del Paese di lavorare in buona fede per raggiungere questo obiettivo”, ha continuato, aggiungendo che “sta alla popolazione libica decidere come e quando organizzare le elezioni, senza interferenze da parte di attori esterni”. La Russia, ha aggiunto, è consapevole della complessità di questo processo, e farà “tutto il possibile per promuovere una cooperazione costruttiva tra le parti: allo stesso tempo, siamo preoccupati per le azioni di alcuni Paesi occidentali, che stanno cercando di sfruttare la situazione in Libia per i propri obiettivi geopolitici, soprattutto nel campo degli idrocarburi”. (Was)