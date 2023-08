Governo: Mantovano, percepito come stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fattori che hanno contribuito al cambiamento di valutazione sul governo italiano al livello europeo e internazionale c’è il fatto che questo governo è percepito come stabile, destinato a durare, il che ha un peso nelle relazioni internazionali. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Cosa sta cambiando in Italia?”. “Questa prospettiva – ha proseguito – è decisiva per costruire un percorso comune”.(Rin)