Legge Bilancio: Salvini, priorità aumento stipendi e pensioni con taglio cuneo fiscale per 2024

23 luglio 2021

- Come maggioranza decideremo in assoluta sintonia qual è il primo obiettivo di questa manovra. “Penso che l’aumento di stipendi e pensioni con il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024 sia la priorità”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a seguito di una visita istituzionale nella Repubblica di San Marino. “Per me al centro c’è il lavoro. Abbiamo di fronte quattro anni, non possiamo fare tutto e subito”, ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: “Chiedere che le banche diano una piccola parte dei loro guadagni multimiliardari per aumentare stipendi e pensioni, è un dovere sociale”. (Rin)