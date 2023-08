Violenza donne: Salvini, garantire certezza pena per chi uccide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui femminicidi “dobbiamo solo garantire la certezza della pena per chi uccide”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a seguito di una visita istituzionale nella Repubblica di San Marino. “E siccome anche i casi di stupro riempiono le pagine di cronaca nera, spero che le commissioni parlamentari prendano in esame il prima possibile la proposta che la Lega ha copiato da altri Paesi europei e del mondo di sperimentare il blocco androgenico, la castrazione chimica, per chi stupra una donna o un bambino”, ha aggiunto Salvini. (Rin)