Governo: Mantovano, mai messo in discussione europeismo ma nessun complesso di inferiorità

- Questo governo “non ha mai messo in discussione l’europeismo, semmai declina l’appartenenza all’Europa in modo non supino né burocratico”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Cosa sta cambiando in Italia?”. “Siamo nelle Istituzioni europee consapevoli dei limiti che questa appartenenza determina negli ordinamenti dei singoli Stati membri ma anche delle opportunità che l’Unione offre, senza complessi di inferiorità, pronti a non demorder su quelli che consideriamo obiettivi”, ha aggiunto Mantovano. (Rin)