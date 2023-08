Tunisia: arrestato il portavoce del partito islamista Ennahda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Tunisia hanno arrestato Abdelfattah Taghouti, responsabile delle comunicazioni del movimento politico islamista tunisino Ennahdha. La notizia è stata confermata dal consigliere politico del partito, Riadh Chaibi, all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L’uomo è stato portato presso la caserma di Laouina, nella capitale tunisina, Tunisi. Le motivazioni dietro l'arresto non sono ancora chiare. Taghouti era stato arrestato il 14 marzo e poi rilasciato nell'ambito di un caso noto come "complotto contro la sicurezza dello Stato". Tuttavia, il giudice istruttore aveva deciso di rilasciarlo dieci giorni dopo il suo arresto. Dall’11 febbraio scorso, le autorità tunisine hanno posto sotto detenzione numerosi leader e attivisti dell'opposizione. Questi ultimi vedono le misure eccezionali imposte da Kais Saied come un "colpo di Stato contro la Costituzione della rivoluzione del 2014" e un consolidamento del monopolio del potere. Al contrario, un'altra parte della società tunisina interpreta queste misure eccezionali come "una correzione del corso della rivoluzione del 2011", quella che aveva rovesciato l'ex presidente Zine El Abidine Ben Ali, al potere dal 1987 al 2011. (Tut)