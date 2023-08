Pakistan: funivia bloccata, salvati due bambini tra gli otto passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati tratti in salvo due bambini fra gli otto passeggeri della cabina di una funivia rimasta bloccata a centinaia di metri d’altezza a Battagram, nello Stato pachistano del Khyber Pakhtunkhwa. Lo riporta il quotidiano “Dawn” citando l’assistente commissario Jawad Hussain, che precisa che i due bambini sono stati recuperati con l’aiuto di un elicottero. A occuparsi dell’operazione è stato l’esercito del Pakistan, che ha anche consegnato delle imbracature agli altri passeggeri. I soccorsi sono stati però al momento sospesi a causa del sopraggiungere del buio e dell’impossibilità degli elicotteri a operare in scarse condizioni di visibilità. La cabina p sospesa sopra un profondo dirupo, circondato da montagne rocciose ed estremamente ripide tra le quali scorre il fiume Jhangri. Il primo ministro ad interim, Anwaarul Haq Kakar, ha dato ordine alle autorità di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per salvare al più presto i passeggeri intrappolati. A bordo della cabina si trovano, senza acqua né cibo, studenti tra i 10 e i 15 anni di età, come ha fatto sapere questa mattina al portale "Geo News" il ventenne Gulfaraz, uno dei passeggeri intrappolati. (Inn)