Ucraina: Mantovano, rispettiamo alleanze internazionali nonostante sacrificio che questo comporta

- Questo governo non ha mai messo in discussione il quadro di alleanze internazionali, che stiamo rispettando nonostante i sacrifici che questo comporta. ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Cosa sta cambiando in Italia?”. “Ogni riferimento alla guerra in Ucraina non è casuale”, ha proseguito Mantovano, che ha poi sottolineato come l’appoggio all’Ucraina “non è solo in termini di condivisione di un'alleanza militare, ma si è concretizzato anche nell’invio di aiuti civili”. (Rin)