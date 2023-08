Difesa: Salvini su Vannacci, ognuno libero di leggere libri che vuole, no a linciaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Se uno ha voglia di leggere quello che scrive un generale della Folgore che ha fatto missioni in Iraq, Somalia e Afghanistan, salvando vite e rischiando la sua vita, ritengo di essere libero di leggerlo. “Poi se ci saranno passaggi su cui non sono d’accordo, lo dirò”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a seguito di una visita istituzionale nella Repubblica di San Marino, in riferimento al caso del generale Vannacci. “Vorrei vivere in un Paese dove ognuno è libero di leggere i libri che ritiene”, ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: “Il dibattito su omosessuali ed eterosessuali ritengo che sia assolutamente superato. Siamo in paese libero, ognuno vive la sua vita privata e la sua sessualità come vuole”. “Mi rifiuto di vivere in un Paese che mette all’indice qualcuno perché quel libro non si deve leggere: questo succede nei regimi. Il linciaggio, il rogo lo facevano con la caccia alle streghe qualche secolo fa”, ha concluso. (Rin)