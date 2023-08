G20: Biden in India a settembre per il summit dei leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita in India a settembre, per prendere parte al summit dei leader del G20 che si svolgerà il 9-10 settembre a Pragati Maidan, in India. Lo ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il presidente ribadirà l’impegno degli Stati Uniti a sostenere le iniziative del G20 nel campo della cooperazione internazionale, oltre alla disponibilità ad ospitare il summit del 2026”, ha detto. (Was)