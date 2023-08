Pakistan-India: Islamabad protesta per l’uccisione di un civile lungo la Linea di controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Pakistan ha convocato oggi l’incaricato d’affari dell’India a Islamabad e gli ha trasmesso una “forte protesta” per l’omicidio di un civile da parte delle forze armate indiane. Lo riferisce un comunicato del dicastero. L’uomo, identificato come Ghias, 60 anni, residente nel villaggio di Oli del distretto di Kotli, è stato ucciso ieri da colpi di arma da fuoco nel settore di Nikial della Linea di controllo (Loc), la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa il Kashmir controllato dall’India da quello controllato dal Pakistan. Da parte pachistana è stata sottolineata la necessità di mantenere la pace e la tranquillità lungo la Linea di controllo ed è stata contestata una violazione dell’accordo di cessate il fuoco del 2003, confermato nel 2021. La parte indiana è stata sollecitata a esercitare la massima cautela quando sono coinvolti civili e a indagare sull’accaduto. (Inn)