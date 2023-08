Governo: Mantovano, in Consiglio dei ministri lavoro concorde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro svolto in Consiglio dei ministri “è sempre molto concorde e questo significa che c’è un’attività di preparazione intensa, che porta a sciogliere i nodi più significativi sul piano politico o tecnico già prima di arrivare al Cdm”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Cosa sta cambiando in Italia?”. “È per questo che i Cdm non durano tanto, perché tante questioni arrivano già preparate in modo tale che resti da definire solo ciò che è essenziale”, ha aggiunto Mantovano. (Rin)