Francia: località balneare Le Touquet rinomina l'aeroporto in onore della regina Elisabetta II

- La località balneare francese di Le Touquet, nel dipartimento del Passo di Calais, cambierà il nome del suo aeroporto in onore della regina britannica Elisabetta II. Lo ha reso noto il quotidiano “The Telegraph”. Il sindaco di Le Touquet Daniel Fasquelle ha annunciato che la città ha ricevuto il beneplacito del re Carlo III per rinominare l'aeroporto locale "aeroporto internazionale Elisabetta II Le Touquet-Paris-Plage". La località rende così omaggio alla sovrana defunta, che da ragazza era solita visitare questi luoghi di mare con suo zio Edoardo VIII per andare a cavallo e in barca a vela. La data di inaugurazione non è stata ancora annunciata. (Rel)