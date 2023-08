Usa-Cina: segretaria al Commercio Raimondo a Pechino e Shanghai dal 27 al 30 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, si recherà in visita ufficiale in Cina, a Pechino e a Shanghai, dal 27 al 30 agosto. Durante il viaggio, riferisce una nota, incontrerà diversi funzionari del governo cinese e i rappresentanti della comunità imprenditoriale del Paese. “La visita è stata organizzata dopo l’incontro tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping, lo scorso novembre, per rafforzare le interlocuzioni bilaterali su una serie di temi globali”, si legge nella nota. I temi principali in agenda saranno i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, le sfide per le aziende statunitensi e anche aree di possibile cooperazione. (Was)