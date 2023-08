Migranti: Baldino (M5s), governo ha fallito su tutta la linea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lampedusa – continua Baldino – si conferma il più grande porto d'Europa: fra sabato e domenica sono sbarcati sull'isola almeno 1.250 migranti. In tutta la settimana gli arrivi sono stati quasi 4.600. I sindaci di tutta Italia sono chiamati a gestire l'emergenza a mani nude visto che il governo, salvo la declaratoria spot dello stato di emergenza, nulla ha fatto per ampliare la rete di accoglienza diffusa, il cosiddetto Sai, né ha fornito ai Comuni aiuti in termini di risorse umane, economiche e strumentali per accogliere le persone che hanno scaricato letteralmente come pacchi davanti alle porte delle case comunali”. “Insomma – conclude l’esponente M5s –, un fallimento su tutta la linea. Siamo senza ombra di dubbio di fronte al più grande bluff della storia d'Italia. E mentre la premier occupa il suo tempo a farsi fotografare sulle copertine delle riviste di gossip per parlare di tutto tranne che di immigrazione e delle soluzioni che ha per gli italiani, c'è un Paese che soffre. Dò un consiglio alla Presidente Meloni per il bene suo e della nostra ‘Nazione’, se vuole può anche rimanere sull'ottovolante ma faccia scendere noi. L'Italia non è una giostra". (Rin)