Tunisia: prolungata di quattro mesi la detenzione di sei oppositori politici

- Un giudice tunisino ha prolungato di quattro mesi la detenzione di sei oppositori del presidente della Repubblica, Kais Saied, detenuti da febbraio con l'accusa di complotto contro la sicurezza dello Stato. Lo ha detto l’avvocato Islam Hamza, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Shmes Fm”. Gli imputati sono i leader politici islamisti Khayam Turki, Abelhamid Jlassi, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, oltre al segretario generale del partito della Corrente democratica, Ghazi Chaouachi, e al segretario generale del Partito repubblicano, Issam Chebbi. Tutti hanno definito la sentenza come politica e non giudiziaria, presentando ricorso. Sulla sua pagina Facebook, l'avvocato ha criticato le condizioni di detenzione degli imputati, che sono stati portati nella sede del polo giudiziario antiterrorismo per essere informate della decisione di proroga della detenzione. Chebbi, leader del Fronte di salvezza nazionale, l’alleanza che riunisci i partiti di opposizione al governo, sarebbe incapace di camminare o anche solo di sedersi a causa di una caduta. La difesa ha chiesto all'accusa di sottoporre immediatamente il politico ad una visita medica.(Tut)